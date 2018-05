(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2018 Consultazioni, Berlusconi lascia il Quirinale in auto, Salvini e Meloni vanno via a piedi insieme Il centrodestra si è presentato unito all'ultimo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al termine dei colloqui privati la delegazione di Forza Italia è uscita in auto, mentre quella della Lega e di Fratelli d'Italia sono usciti insieme a piedi, prendendo la stessa strada. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it