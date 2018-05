Roma, 7 mag. (askanews) - "Per scongiurare un altro 2011 abbiamo provato a dare un governo politico al paese" ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni del Movimento cinque stelle al Quirinale con il presidente della Repubblica per la formazione del governo"Se c'è buona volonta si può ancora fare. Ma se non ci fossero le condizioni per un governo politico, per noi si deve tornare al voto". Di Maio ha sottolineato che si tratterà di "un ballottaggio" tra il Movimento e La Lega.