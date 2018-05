(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2018 Consultazioni, Lungo colloquio tra Martina, Delrio e Marcucci all'uscita del Quirinale La delegazione del Partito Democratico, composta da Maurizio Martina, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, si è recata al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al termine dell'incontro i tre sono rimasti a parlare per diversi minuti in piazza del Quirinale prima di andare via. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it