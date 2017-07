Contaminazione uffici via Pirelli: Per anni amianto trattato come fosse cemento

(Agenzia Vista) Milano, 13 luglio 2017 Alcune decine di lavoratori e sindacalisti presidiano il tribunale di Milano in attesa del pronunciamento del Gip, Dott. Gennaro Mastrangelo, che deciderà se istituire un processo controi responsabili della morte di Daniela Cavallotti, lavoratrice del Comune di Milano che avrebbe contratto un mesotelioma pleurico a causa della contaminazione da amianto degli uffici di via Pirelli 39. Partecipano al sit-in il Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e il Sindacato Generale di Base (Sgb). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev