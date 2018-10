Conte: ''Decreto fiscale approvato in via definitiva, c'è accordo''

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2018 19-10-18 Conte Decreto fiscale approvato in via definitiva c e accordo Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo il Consiglio dei Ministri. Così Conte sul decreto fiscale: "Abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva, abbiamo raggiunto un pieno accordo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev