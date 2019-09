Conte a Bruxelles: assoluta consonanza con Ursula von der Leyen

Roma, 11 set. (askanews) - Il premier Giuseppe Conte è arrivato poco prima di mezzogiorno all'Europa Building di Bruxelles dove lo attendeva il presidente uscente del Consiglio europeo Donald Tusk, subito dopo il suo incontro di stamattina con la presidente eletta della prossima Commissione europea, Ursula von der Leyen."Colloqui davvero cordiali" con il presidente del Consiglio uscente Donald Tusk e con la presidente eletta della prossima Commissione europea, Ursula von der Leyen.Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove ha in agenda diversi incontri con le istituzioni comunitarie."C'è grande disponibilità nei confronti dell'Italia e nei miei confronti - ha detto Conte nel punto stampa con i giornalisti - in particolare con la presidente von der Leyen abbiamo parlato di quello che ci aspetta, della manovra, dell'immigrazione e mi sembra importante la consonanza che abbiamo raggiunto"."Ho spiegato che il progetto politico di questo governo è di un'Italia digitalizzata, verde, votata all'economia circolare, e su questo c'è un'assoluta consonanza. Sono anche le sue priorità quindi credo che in Europa riceveremo grande sostegno" ha sottolineato.