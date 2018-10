(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 ottobre 2018 Conte a Bruxelles inseguito dai giornalisti "Ragazzi conferenza stampa è finita" I giornalisti hanno continuato a seguire il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre lasciava il Consiglio Europeo al termine di una conferenza stampa. Conte non ha però risposto alle domande "Per una questione di correttezza" in quanto molti giornalisti erano rimasti in sala. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it