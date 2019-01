Conte a Davos: "Sogniamo un'Europa del popolo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Davos, 23 gennaio 2019 "Se noi, come europei, fossimo più uniti in questi sforzi, saremmo molto più forti nel sostenere la visione originale che ha ispirato il sogno di un'Europa che protegge i suoi cittadini e i valori a noi cari: la libertà, la giustizia sociale, un trattamento equo per ciascuno, la soliodarietà tra i popoli e nazioni. Lo Stato di diritto. Questa è l'Europa che noi Italiani sogniamo. Un'Europa del popolo."Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento al World Economic Forum a Davos. _Courtesy Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev