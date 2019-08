Conte a Salvini: vicenda russa andava chiarita in Parlamento

Roma, 20 ago. (askanews) - "Se tu avessi accettato di venire qui al Senato per riferire sulla vicenda russa, una vicenda che oggettivamente merita di essere chiarita anche per i riflessi sul piano internazionale": così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo intervento al Senato."Avresti evitato al tuo presidente del Consiglio di presentarsi al tuo posto, rifiutandoti per giunta di condividere con lui le informazioni di cui sei in possesso", ha aggiunto, tra gli applausi dei presenti.