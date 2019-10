(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 Conte: "Accordo con Albania per istituire commissione economica permanente" "Accordo con Albania per istituire commissione economica permanente". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il Primo Ministro albanese Edi Rama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it