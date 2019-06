Conte: ansia lettera Ue? Primato finanza non dà chance crescita

Roma, 17 giu. (askanews) - "Sulla lettera all'Ue c'è tanta ansia e agitazione" ma "che arrivi un giorno prima o dopo non è questo il punto". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Parigi a proposito della procedura di infrazione dell'Ue verso l'Italia.La lettera di risposta di Roma a Bruxelles, ha aggiunto Conte, conterrà un "messaggio politico" per l'Ue: "Il primato della finanza non offre chance di crescita all'Europa, dobbiamo smettere di attribuire il primato alla finanza".Nel governo "c'è un clima di rinnovata fiducia e di dialogo, ho sentito anche il vicepremier Salvini prima della sua partenza per gli Stati Uniti e c'è un ottimo clima di fiducia, dobbiamolavorare, affrontare questo passaggio con assoluta unione e unità di intenti, dobbiamo lavorare nella stessa direzione e scongiurare la procedura di infrazione", allo stesso tempodobbiamo rivendicare un apporto critico da parte dell'Italia" all'Europa, "l'Italia si dimostrerà più europeista degli altri paesi se potrà dare un contributo critico".