(Agenzia Vista) Tunisi, 02 novembre 2018 Conte arriva a Tunisi Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a Tunisi per incontrare il Presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi presso il Palazzo presidenziale di Cartagine, il Primo Ministro della Repubblica tunisina, Youssef Chahed presso la sede della Presidenza del Governo e la comunità italiana in Tunisia presso la Residenza d’Italia. / fonte Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev