Buenos Aires (askanews) - "Sono d'accordo con il presidente Mattarella, dobbiamo tenere i conti in ordine, lavoriamo per l'interesse degli italiani, non per compromettere l'interesse degli italiani. È una premura di cui il governo si fa carico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a Buenos Aires, dove è arrivato per prendere parte ai lavori del G20.