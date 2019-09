Conte: ci sarà un Green New Deal, stop a concessioni per trivelle

Milano, 9 set. (askanews) - "Siamo determinati a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per l'estrazione degli idrocarburi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le dichiarazioni programmatiche alla Camera sulla fiducia al governo."Nella prospettiva di un'azione riformatrice coraggiosa e innovativa, obiettivo primario del Governo sarà la realizzazione di un Green New Deal, che promuova la rigenerazione urbana, la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici".