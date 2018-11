Conte: fiducia dl sicurezza? Ci riserviamo decisione all'ultimo

Algeri (askanews) - La fiducia sul decreto sicurezza non sarebbe "nulla di drammatico ma un passaggio responsabile e serio. Ci riserviamo però fino all'ultimo la decisione finale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ad Algeri, in conferenza stampa."Confido - ha proseguito - si arrivi a una soluzione: sulla fiducia stiamo valutando, questa sera ci aggiorneremo sulla decisione. La fiducia non è mai una decisione a cuor leggero per un governo, vengono valutate le circostanze, stiamo valutando, ci riserviamo fino all'ultimo di trovare una soluzione definitiva. Domani mattina presto dovremo scioglierla"."La fiducia - ha concluso - è anche un modo, quando c'è una particolare attenzione parlamentare, di richiamare a responsabilità e consapevolezza tutti i parlamentari che sostengono la maggioranza. Nulla di drammatico ma un passaggio responsabile e serio. Ci riserviamo fino all'ultimo la decisione finale".