(Agenzia Vista) San Giovanni Rotondo (FG), 22 settembre 2018 Conte: "Fiducia in Casalino, violate regole deontologiche" "Non commento qualcosa che è stato prodotto violando le regole, costituzionali e deontologiche. Per il resto confermo la mia fiducia in Casalino". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante il punto stampa al termine della visita all'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it