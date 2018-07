(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 luglio 2018 Conte: "Ho parlato con Erdogan, blogger Cafiero è stato rilasciato e rientrerà a breve in Italia" "Ho incontrato Erdogan e gli ho raccomandato di accelerare le operazioni per il rimpatrio del blogger Cafiero. Pare che sia arrivata una telefonata di Erdogan per il rilascio immediato del ragazzo". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa al vertice Nato. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev