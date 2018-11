Conte in Calabria: regione trascurata, sarei dovuto venire prima

Reggio Calabria, (askanews) - "La mia visita in Calabria arriva con ritardo, avrei dovuta farla un po' prima. È una regione un po' trascurata, per ragioni geografiche, di collegamenti, e oggi ho voluto dare testimonianza dell'attenzione del governo verso questa regione".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del vertice in Prefettura a Reggio Calabria.Prima di dirigersi verso Locri, seconda tappa della sua visita istituzionale, il premier ha aggiunto: "Siamo consapevoli del disagio sociale presente. La magistratura sta lavorando bene, ma non dobbiamo trascurare che la 'ndrangheta è un'organizzazione mafiosa tra le più virulente e insidiose anche per la penetrazione nel tessuto economico e sociale".