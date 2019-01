(Agenzia Vista) N'Djamena, 16 gennaio 2019 Conte in Ciad: "Valutiamo invio forze armate per addestramento truppe locali" "Le nostre forze armate possono sicuramente contribuire ad addestrare e formare le forze armate locali per rafforzare il perimetro di sicurezza di questo Paese e dei Paesi limitrofi ". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente del Ciad nella sua capitale N'Djamena. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it