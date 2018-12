(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2018 Conte in Senato interrotto dalle opposizioni, Casellati a Bellanova (PD): "Se non sta zitta esce" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato interrotto più volte all'inizio del suo intervento per riferire in aula, a palazzo Madama, sulla manovra. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha richiamato la senatrice del PD, Teresa Bellanova, per permettere al presidente Conte di continuare il suo intervento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it