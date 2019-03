Conte in Sicilia sul cantiere della Ss640. "Mini Tav? Mai detto"

Roma, 12 mar. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Sicilia insieme al ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli e ha fatto un sopralluogo ai cantieri lungo la Strada Statale 640 Caltanissetta-Agrigento per verificare lo stato dei lavori ripartiti lo scorso 3 marzo dopo un periodo di stop.Il premier e il ministro hanno incontrato alcuni sindaci e i rappresentanti delle imprese coinvolte nella costruzione e Conte ha detto che l'obiettivo è finire i lavori per giugno 2020. "Un impegno che però ha un'incognita dal punto di vista finanziario perché General Contractor, e un'altra ditta importante coinvolta, sono in chiara difficoltà finanziaria, in concordato preventivo. E questo a catena genera ritardi nei pagamenti. È un problema di sistema che riguarda il settore delle costruzioni. Il codice degli appalti così com'è non funziona e abbiamo messo in cantiere la riforma e stiamo in questi giorni mettendo a punto il decreto legge sulla generale riforma degli appalti".Poi, tornando a parlare della Tav, Conte ha chiarito: "Non ho mai parlato né concepito una 'mini tav'. Nessuno mi ha mai portato il progetto di una mini tav. È un'altra fandonia che mi viene attribuita".E ha aggiunto: "La crisi del settore delle costruzioni ce la siamo ritrovata, non l'abbiamo creata noi. Tutti lo sanno".