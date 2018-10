(Agenzia Vista) Bologna, 13 ottobre 2018 Conte in veste di fotografo scatta selfie con due ragazzi con disabilita' a Bologna Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto una calorosa accoglienza durante la sua visita nel capoluogo dell'Emilia Romagna, dove si è recato per partecipare alla giornata organizzata dalla Protezione Civile dal titolo "Io non rischio". fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it