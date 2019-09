Conte: introdurremo legge su parità di genere nelle retribuzioni

Roma, 9 set. (askanews) - "Ci prefiggiamo di introdurre una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni: è una battaglia che vogliamo portare a termine al più presto in omaggio a tutte le donne".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni programmatiche per chiedere la fiducia al governo Conte II."Vogliamo individuare - ha aggiunto - il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento che solitamente affliggono i più giovani professionisti".