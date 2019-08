Conte: irresponsabile accostare simboli religiosi a slogan

Roma, 20 ago. (askanews) - "Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare, durante i comizi, di accostare, agli slogan politici i simboli religiosi". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo in Aula in chiaro riferimento ai rosari esposti da Salvini durante i comizi in piazza. Applausi dell'Aula."Matteo, nella mia valutazione, questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con il principio di libertà di coscienza religiosa, piuttosto sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e nello stesso tempo di oscurare il principio di laicità tratto fondamentale dello stato moderno".