(Agenzia Vista) Mosca, 24 ottobre 2018 Conte: "Italia grande potenza industriale, non abbia paura di globalizzazione" "L'Italia è una grande potenza industriale e non deve aver paura delle sfide della globalizzazione". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con il presidente della Russia, Vladimir Putin, al termine dell'incontro tra i due leader. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it