Conte: la nostra Iinea di governo sui migranti non cambia

Roma, (askanews) - "La chiesa valdese ha dato la disponibilità ad accogliere poco più di dieci persone che verranno ospitate da loro senza oneri a carico dello Stato italiano. La nostra linea di governo sull'immigrazione non è cambiata, il governo è compatto e non cambia idea sul fatto che occorre una linea di rigore. Bisogna contrastare il traffico illegale di migranti. Una soluzione eccezionale che rivendico non mette in discussione la linea di fermezza del governo e la coerenza della nostra azione".Lo ha detto, in un video diffuso sulla sua pagina Fb, il premier Giuseppe Conte tornando sul caso dei migranti della Sea Watch e Sea Eye sbarcati a Malta e, di cui una parte, sarà ospitata anche in Italia."L'Italia rispetta gli impegni, rispetta le regole ma chiede reciprocità. E' per questa ragione che ho sollecitato il commissario Avramopoulos perché si faccia carico anche della redistribuzione dei migranti che sono sbarcati recentemente a Pozzallo, a Catania e che non sono stati ancora ricollocati. Vogliamo che anche gli altri stati dell'Unione si facciano carico e diano seguito agli impegni assunti"."L'Italia è coerente, continuerà a contrastare il trafficoillecito e illegale di vite umane, continuerà a tutelare lasicurezza e l'interesse dei cittadini italiani", ha concluso