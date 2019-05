(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2019 Conte: "Non mi sento sfiduciato da nessuno" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del Festival dello Sviluppo sostenibile: "Non mi sento affatto sfiduciato: non dobbiamo leggere sui giornali e sui social affermazioni improprie. I rilievi e le perplessità si affrontano nelle sedi opportune". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev