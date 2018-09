(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2018 Conte all Onu Migranti Italia spesso da sola abbiamo Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite: "Si tratta di una sfida che puo' e deve essere raccolta con un approccio di responsabilita' condivisa, in una logica di partenariato tra Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi, che tenga conto dell'esigenza prioritaria di garantire la dignita' delle persone ma anche con la ferma determinazione di combattere chi questa dignita' e la stessa esistenza calpesta con il traffico di esseri umani" / fonte Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev