Conte: riforma fisco e taglio cuneo fiscale per ridurre il debito

Roma, 10 lug. (askanews) - Gli ultimi dati Istat sull'occupazione "ci confortano ma, naturalmente, siamo coscienti del fatto che molto rimane da fare" ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento all'assemblea dell'Ania, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici.Parlando della produttività italiana, il premier ha sottolineato l'esigenza di affrontare alla radice le cause strutturali che la frenano da anni. La ricetta del governo ha detto è "rendere più efficace la sinergia tra politiche pubbliche e mondo imprenditoriale".Poi, tornando sulla procedura d'infrazione evitata: "La scelta, compiuta dalla Commissione europea, di non richiedere al Consiglio l'apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo conferisce fiducia al nostro sistema Paese. La strategia di politica economica del Governo è certamente fondata sulla progressiva riduzione del debito pubblico, condizione necessaria per ogni prospettiva di crescita. L'obiettivo della stabilità finanziaria, però viene rafforzato se procede di concerto con un recupero convinto del rapporto di fiducia fra istituzioni e cittadini, unitamente alla piena sostenibilità sociale delle misure di politica economica, a una riforma organica del sistema fiscale e a una congrua riduzione del cuneo fiscale".Infine Conte ha commentato la proposta del vicepremier Matteo Salvini di far prendere a Lorenzo Fontana, attuale ministro per le Politiche della famiglia, il posto lasciato da Paolo Savona al ministero degli Affari europei: "Mi è stato proposto il nome del ministro Fontana -ha detto - sono ben lieto di accoglierlo".