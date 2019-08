Conte: Salvini spieghi a italiani perchè fa saltare governo

Roma, 9 ago. (askanews) - Alcuni passaggi salienti dell'intervento del premier Giuseppe Conte da Palazzo Chigi in risposta all'apertura della crisi voluta da Matteo Salvini."Al ministro spetterà invece nella veste di senatore e leader della Lega spiegare al Paese e agli elettori le ragioni che lo spingono a chiudere l'azione del governo" ha detto Conte. "In parlamento e a tutti gli italiano dovremo dire la verità e certo non potremo nasconderci dietro dichiarazioni retoriche e slogan mediatici" ha proseguito per poi lanciare una pesante stoccata al ministro dell'interno. "Questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto, non era in spiaggia, era ogni giorno nelle sedi istituzionali a lavorare dalla mattina alla sera nel rispetto degli italiani".