Conte: sfida è la crescita, sicuro della lealtà della maggioranza

Roma, 1 feb. (askanews) - La sfida è la crescita; ci sarà la lealtà della maggioranza. Ne è sicuro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che è intervenuto al decennale di ItaliaCamp all'aeroporto di Fiumicino."Sulla sfida della crescita si giocherà la nostra credibilità di governo. Sono chiamate tutte le forze della maggioranza che sono sicuro sosterranno con lealtà l'ampia azione riformatrice che andremo a compiere".Poi il piano di governo: "Al centro dell'agenda 2023, che si dispiegherà già dalla settimana prossima, ci saranno innovazione, incentivi alle imprese" per "creare le condizioni per un più virtuoso incontro pubblico privato, per rilanciare la crescita" nel segno dello "sviluppo sostenibile".E su ricerca, innovazione e lavoro, Conte ha detto: "Ogni giovane che lascia il nostro Paese è una ferita aperta per tutta la comunità nazionale, soprattutto se la partenza è senza ritorno. I giovani che se ne vanno e non tornano sono una ferita che non si può colmare, dobbiamo invertire la tendenza investendo nell'istruzione e nella formazione continua".