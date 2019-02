Conte sfida Theresa May a biliardo, la partita in Egitto

Roma, 25 feb. (askanews) - Siparietto tra il premier Giuseppe Conte e la premier britannica Theresa May a margine del vertice tra Unione Europea e Lega Araba a Sharm el Sheikh, in Egitto.I due alloggiavano nello stesso hotel e si sono cimentati in una breve partita a biliardo prima dell'incontro bilaterale.