(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2018 Conte: "Sovranismo e populismo sono in Costituzione" "Sovranismo e populismo sono in Costituzione, ed è cos che io le intendo. Per questo non modificheremo il nostro approccio alle Nazioni Unite". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. fonte ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it