Conte: spread alto? Non mi fa piacere, ma cambieranno idea

Roma, (askanews) - "Lo spread che è salito è chiaro che al premier non fa piacere. Ma dobbiamo dire che abbiamo finito ieri tardi, non c'è stato nemmeno tempo di una conferenza stampa e di illustrare le linee essenziali e i dettagli della manovra. Sono confidente sul fatto che quando i mercati e i nostri interlocutori finanziari potranno conoscere nei dettagli la nostra manovra lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un incontro con la stampa a Palazzo Chigi, all'indomani dell'intesa sulla nota aggiuntiva del Def e sulla manovra di fine anno.