(Agenzia Vista) Milano, 14 ottobre 2018 Conte: "Su pressione fiscale c'è ancora da lavorare" "La riforma fiscale non si fa tutta d'un tratto, ora interveniamo in misura significativa ma sulla pressione fiscale c'è da lavorare ancora perché non è ancora soddisfacente". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervenendo alla Scuola di Formazione Politica della Lega. fonte Facebbok Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievJakhnagiev agenziavista.it