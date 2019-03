Roma, 7 mar. (askanews) - "Io stesso nel vertice di stanotte ho espresso forti dubbi e perplessità su questa opera e lo ribadisco dopo averla studiata: non sono allo stato affatto convinto che questo progetto infrastrutturale sia quello di cui l'Italia ha bisogno. Il progetto risale a 10 anni fa e se oggi dovessimo cantierizzarlo non avrei dubbi, mi batterei perché non lo sia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, parlando della Tav.