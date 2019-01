(Agenzia Vista) N'Djamena, 16 gennaio 2019 Conte: "Tornerò alla carica per cambiare l'Ue" "Non mi stancherò di tornare alla carica anche nella prospettiva di un rinnovamento delle istituzioni Ue. Dobbiamo rendere molto più consistente il Trust Fund per l'Africa". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente del Ciad nella sua capitale N'Djamena. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it