(Agenzia Vista) Miami, 23 dicembre 2017 Continua a Twittare, il cartello per Trump in Florida che il presidente mostra a tutti Al suo arrivo in Florida Donald Trump ha trovato un gruppo di sostenitori che volevano salutare il presidente, anche per una stretta di mano. Un cartello ha attirato l'attenzione di Trump con scritto ''Keep Tweeting'' (continua a twittare) che ha preso e mostrato a tutti. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev