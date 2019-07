Continua la protesta dei dipendenti de La Perla a Bologna

(Agenzia Vista) Bologna, 05 luglio 2019 Continua la protesta dei dipendenti de La Perla contro la procedura di mobilità per 126 lavoratori annunciata dall’azienda. Questa mattina hanno promosso un flash-mob ed un sit-in davanti alla sede dell’azienda in via Enrico Mattei. _Courtesy E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev