(Agenzia Vista) Milano, 13 luglio 2017 E' attesa per oggi la sentenza d'appello per Alexander Boettcher, accusato di associazione per delinquere e lesioni gravissime, è stato condannato in primo grado a 23 anni. La sentenza era attesa per il 7 giugno, ma è slittata in seguito alla revoca dell'avvocato da parte dell'imputato. Martina Levato, ex compagna di Boettcher e madre di suo figlio, è stata già condannata in appello a 20 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev