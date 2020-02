Coronavirus, 12mila casi accertati. 259 vittime, tutte in Cina

Roma, 1 feb. (askanews) - Continua a salire il numero delle vittime del coronavirus che si sta allargando a macchia d'olio. Nel mondo il numero di contagi accertati è di quasi 12mila, con 259 morti tutti in Cina. Lo segnala l'ultimo bilancio fornito dalle autorità e dai media cinesi.In Italia i casi accertati sono due, un uomo e una donna cinesi ricoverati all'istituto di malattie infettive Spallanzani di Roma. "Sono in condizioni discrete", riferiscono dall'istituto.E' risultata invece negativa al test la donna di nazionalità cinese residente a Frosinone, che era stata portata il 31 gennaio allo Spallanzani. Così come negativo il paziente di nazionalità rumena che lavorava all'Hotel Palatino, dove soggiornava la coppia risultata positiva.Secondo uno studio di ricercatori dell'Università di Hong Kong, i numeri dei contagi a Wuhan, epicentro dell'epidemia di infezioni da nuovo coronavirus, potrebbero essere molto maggiori di quanto le autorità al momento non comunichino e potrebbero già essere state 75.815.