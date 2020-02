Coronavirus, 35 italiani sulla nave in quarantena in Giappone

Milano, 6 feb. (askanews) - Ci sono 35 italiani sulla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena al largo di Yokohama in Giappone perché a bordo ci sono una ventina di persone contagiate dal coronavirus. I connanzionali sarebbero dieci persone in crociera e 25 membri dell'equipaggio, nessuno di loro è contagiato dal virus.Sulla nave sono presenti cittadini di 56 nazionalità diverse, per un totale di 3.700 persone. Dovrebbero rimanere confinati in nave fino al 14 febbraio. L'Unità di Crisi della Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, in collaborazione con le autorità locali, stanno seguendo la situazione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza.