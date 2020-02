(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2020 Coronavirus, Conte: "Misure precauzioni elevate, no motivi per adottarne altre" "Noi ci siamo già attrezzati per far rientrare i nostri cittadini” da Wuhan “ci manteniamo flessibili per perseguire e realizzare” altre possibili precauzioni “ma al momento vi posso confermare che le misure di cautela e di precauzione adottate dall’Italia rimangono assolutamente elevate e non c’è motivo di adottare altre nuove misure, ovviamente stiamo garantendo a tutti i cittadini italiani di rientrare" Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato a Bruxelles a margine degli incontri con i presidenti di Commissione, Consiglio e Parlamento Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev