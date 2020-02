Bruxelles, 4 feb. (askanews) - "Ci siamo già attrezzati per far rientrare i nostri cittadini dalla Cina, su altre precauzioni ci manteniamo flessibili: al momento le misure di cautela e precauzione adottate dall'Italia rimangono elevate e non c'è motivo di adottare ulteriori misure. Stiamo garantendo a tutti i cittadini italiani di rientrare". Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte parlando a Bruxelles a margione dei suoi incontri con i vertici delle istituzioni europee.