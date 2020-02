Coronavirus, fino ad ora 361 morti in Cina: superata la Sars

Roma, 3 feb. (askanews) - Il coronavirus fino ad ora, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ucciso 361 persone. Il numero di morti ha già superato quelli causati dalla Sars, epidemia durata dal 2002 al 2003, che provocò 349 decessi.A Wuhan, città epicentro del virus, il 2 febbraio sono stati registrati 1033 nuovi casi e 41 nuove morti. Nella complessiva provincia di Hubei in tutto sono stati confermati 11.177 casi, 350 morti, 1701 persone in situazioni critiche, 295 le persone dimesse dagli ospedali.Intanto, è stata completata la rapida costruzione, iniziata il 23 gennaio, di un primo ospedale per il trattamento del nuovo coronavirus. Un secondo ospedale è in costruzione e dovrebbe essere terminato in settimana. La Cina ha fatto appello alla comunità internazionale: c'è urgente necessità di forniture mediche per far fronte all'epidemia, in particolare di mascherine, occhiali e tute protettive.Anche i mercati risentono del coronavirus. A picco la Borsa cinese alla ripresa delle contrattazioni dopo la lunga pausa per le festività del Capodanno lunare, nonostante la maxi iniezione di liquidità da 174 miliardi di dollari annunciata dalla banca centrale.