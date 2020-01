(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2020 "Probabile un cambiamento di flusso del turismo cinese in entrata a causa delle misure restrittive contro il coronavirus". Così il Ministro per i Beni culturali Dario Franceschini in conferenza stampa di presentazione dei bandi internazionali per la selezione dei nuovi direttori dei Musei e Parchi archeologici statali, tenutasi presso l'Associazione della Stampa Estera a Roma. agenziavista.it