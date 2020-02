(Agenzia Vista) Ginevra, 05 febbraio 2020 Coronavirus, OMS: "Non ci sono terapie note efficaci" Quasi 500 i morti per il coronavirus nel mondo mentre i contagi a livello globale ammontano a 24.597 casi e le persone guarite sono circa mille. E' il punto dell'epidemia, riportato durante la conferenza stampa dell'OMS. I decessi ammontano a 494 di cui 492 in Cina e due casi all'estero (uno nelle Filippine ed un altro a Hong Kong). I guariti invece sono 956. Nelle ultime 24 ore sarebbe stato registrato un record di contagi. Fonte: Facebook/WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev