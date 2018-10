(Agenzia Vista) Gran Bretagna, 03 ottobre 2018 Corri e infrangi il limite di velocita', il nuovo gioco virale in Gran Bretagna Il nuovo gioco diventato virale in Gran Bretagna consiste nel correre davanti ad un rilevatore di velocità e vedere il risultato e se si riesce a infrangere il limite imposto alle auto. I video girati in alcune cittadine, come Birgmingham e New Castel, sono diveti virali in breve tempo sui social. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it