(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2018 Corteo 25 Aprile Roma, Dureghello (Pres Comunita' Ebraica) Stupore Anpi Solo ipocrisia "Io sono stupita dello stupore. Perché quando dieci mesi fa?la sindaca ci ha convocati chiedendoci un impegno a una partecipazione unitaria noi abbiamo posto fin dall'inizio, noi e la sindaca per prima, alcune condizioni chiare. Le regole vanno rispettate, le regole d'ingaggio dovevano essere condivise e non dovevano essere ammesse provocazioni". Così la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello, a margine delle celebrazioni a via Tasso per il 25 Aprile, ha commentato le dichiarazioni del presidente dell'Anpi di Roma Fabrizio De Sanctis che si è detto "sorpreso" del no arrivato ieri dalla Comunità al corteo unitario per la annunciata presenza alla manifestazione di palestinesi pronti a filare con il loro simboli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev