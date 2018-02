Corteo antifascista a Genova, fumogeni e pannello davanti a sede Lealta' Azione

(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2018 Fumogeni sono stati lanciati davanti alla sede di lealtà Azione in via Serra durante il corteo antifascista. I manifestanti hanno attaccato pannelli con la scritta 'Genova antifascista'. "Un pannello simbolico per cancellare la presenza dei fascisti", hanno spiegato al megafono . Sul pannello i nomi di alcuni "compagni e migranti" uccisi dal 2001 ad oggi. Il primo nome scritto sul pannello è quello di Carlo Giuliani. Il corteo prosegue incordonato in direzione di piazza Alimonda _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev